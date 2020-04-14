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أخبار العالم

الكويت تضع إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:41 ص
الطيران المدني الكويتي
الطيران المدني الكويتي
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محمود نوفل
وضعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الإجراءات التشغيلية لعملية مغادرة المقيمين من رعايا الدول العربية والأجنبية لدولهم من مطار الكويت الدولي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخلصت إلى منع سفر أي مقيم إذا ثبتت إصابته بالفيروس.

وفصل التعميم الصادر، أخيرًا، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، وجهات السفر للدول سواء التي لم تطلب الفحص الطبي لرعاياها، أو التي طلبت بعد اعتماد فريق العمل.

وجاءت المادة الأولى من التعميم متعلقة بوجهات سفر الدول التي لم تطلب الفحص الطبي لرعاياها، وتتم إجراءات تنظيم سفر الركاب فيها حسب ما هو معمول به بمبنى الركاب المخصص للسفر مع شركات الطيران المحلية والأجنبية ومقدمي الخدمات الأرضية توافقًا مع إجراءات وتوصيات وزارة الصحة لمكافحة انتشار كورونا، وتعليمات الإدارة العامة للطيران المدني.

أما المادة الثانية، فتُعنى بالوجهات للدول التي طلبت الفحص الطبي لرعاياها بعد اعتماد فريق العمل، لتنفيذ الآلية الخاصة بعودة المقيمين إلى بلدانهم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إذ يتم الأمر من خلال 11 خطوة تبدأ بتنفيذ «الطيران المدني» خطة إجلاء رعايا الدول، بالتنسيق مع شركات الطيران المحلية والأجنبية، إضافة إلى التنسيق مع إدارة النقل الجوي وإدارة عمليات مطار الكويت الدولي، بتحديد جميع الرحلات المغادة عن طريق مواقف طائرات خارجية في ساحة المطار، فيما مركز التحكم «B» في مبنىة الركاب «1» هو المركز المعتمد للفحص الطبي للمسافرين لرعايا الدول، وجميع رحلات الدول الطالبة للفحص تكون في مبنى الركاب 1 في منطقة الفحص B بموقع «alfa» لجميع شركات الطيران المحلية والأجنبية مع مقدمي الخدمات الأرضية.

كما تضمنت الخطة التنسيق مع إدارة عمليات مطار الكويت الدولي لاختيار منطقة لوزن أمتعة الركاب مع شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية، حسب الإجراءات وتعاميم وزارة الصحة والطيران لمكافحة انتشار كورونا، فيما تلتزم شركات الطيران ومقدمي الخدمات الارضية في المطار بإغلاق كاونتر وزن الأمتعة قبل ساعة ونصف من موعد الاقلاع، بسبب إجراءات الفحص الطبي الجديد المعتمد والمطلوب من قبل هذه الدول، وتكون مسؤولية شركة الطيران إبلاغ المسافرين بهذه الإجراءات.

كما يجب على مقدمي الخدمات الأرضية وشركات الطيران تطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لجميع المسافرين من كمامات وقفازات ومعقمات، وتقع مسؤولية تطبيق تلك الإجراءت على كليهما.

ومن الضوابط أن يتم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بوازرة الداخلية، من أمن المطار والجوازات لعمليات دخول وخروج الركاب والمسافرين حسب ما هو معمول به. وتقع مسؤولية مقدم الخدمات الأرضية بتنسيق عملية الدخول والخروج للركاب المسافرين من منطقة B مركز الفحص ومن منطقة alfa من مبنى الركاب 1 للفحص وإجراءات السفر الخاصة بهم، والتعقيم حسب الإجراءات والشروط الصحية، ويجب فحص الركاب عن طريق جهة معتمدة من وزارة الصحة. ويتم توفير الاختبار والطواقم الطبية لعمل فحص للركاب من قبل شركات الخدمات الأرضية، تحت إشراف ورقابة وزارة الصحة ومن ثم يتم اعتماد نتيجة الفحص من قبل وزارة الصحة، تمهيدًا لإصدار الشهادة الصحية لفيروس كورونا المستجد. وفي حال النتيجة السلبية الفحص واعتمادها من قبل وزارة الصحة يعطى الراكب شهادة الفحص ويسمح له بالسفر. أما في حالة نتيجة إيجابية الفحص، فيمنع الراكب من السفر ويتم عزله وفق الإجراءات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
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