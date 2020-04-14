فرصة ثانية للعمالة غير المنتظمة.. موعد المرحلة الثانية لصرف منحة الـ500 جنيه.. فيديو

قال نادر ميخائيل، مدير فرع مكتب بريد غرب هيليوبوليس، إن أمس، الاثنين 13 أبريل، كان أول أيام صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المتضررين من فيورس كورونا، والمحدد صرفها فى الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجارى، لافتًا إلى أنه بدأ أمس الصرف للفئة العمرية من 51 سنة فيما فوق.









وأضاف نادر ميخائيل، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح"، أن اليوم، الثلاثاء، وغدا، الأربعاء، للفئة العمرية من 25 سنة وحتى 50 سنة، وبداية من يوم الخميس القادم سيتم الصرف للفئة العمرية الأقل من 25 سنة، مؤكدًا أن الإجراءات سلسة جدًا وتتم فى هدوء.





وأوضح أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى هي التسهيل على العمال وصرف مستحقاتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن كل شخص يحصل على رسالة على تليفونه المحمول محدد بها موعد استلامه للمنحة وعنوان مكتب البريد.





ونوه إلى أنه من الممكن الصرف من بنك الائتمان الزراعى، وقال إنه تم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية للمساعدة ولضمان صرف المستحقات دون زحام.





وأضاف أن هناك 2 مليون شخص سجل بياناته على موقع وزارة القوى العاملة وتمت التنقية وتحديد 1.5 مليون مواطن فى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن هناك فرصة ثانية للأشخاص الذين تخلفوا فى المرحلة الأولى ولم يحصلوا على مستحقاتهم من المنحة وستكون فى أيام 26 و27 و28 من أبريل الجارى.



