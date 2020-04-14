AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرصة ثانية للعمالة غير المنتظمة.. موعد المرحلة الثانية لصرف منحة الـ500 جنيه.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال نادر ميخائيل، مدير فرع مكتب بريد غرب هيليوبوليس، إن أمس، الاثنين 13 أبريل، كان أول أيام صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المتضررين من فيورس كورونا، والمحدد صرفها فى الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجارى، لافتًا إلى أنه بدأ أمس الصرف للفئة العمرية من 51 سنة فيما فوق.


وأضاف نادر ميخائيل، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح"، أن اليوم، الثلاثاء، وغدا، الأربعاء، للفئة العمرية من 25 سنة وحتى 50 سنة، وبداية من يوم الخميس القادم سيتم الصرف للفئة العمرية الأقل من 25 سنة، مؤكدًا أن الإجراءات سلسة جدًا وتتم فى هدوء.

وأوضح أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى هي التسهيل على العمال وصرف مستحقاتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن كل شخص يحصل على رسالة على تليفونه المحمول محدد بها موعد استلامه للمنحة وعنوان مكتب البريد.

ونوه إلى أنه من الممكن الصرف من بنك الائتمان الزراعى، وقال إنه تم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية للمساعدة ولضمان صرف المستحقات دون زحام.

وأضاف أن هناك 2 مليون شخص سجل بياناته على موقع وزارة القوى العاملة وتمت التنقية وتحديد 1.5 مليون مواطن فى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن هناك فرصة ثانية للأشخاص الذين تخلفوا فى المرحلة الأولى ولم يحصلوا على مستحقاتهم من المنحة وستكون فى أيام 26 و27 و28 من أبريل الجارى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة بسوهاج تنهي إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة لـ 3868 عاملا

1.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات كورونا.. تفاصيل

عددهم 2645 شخصا .. الدقهلية تعلن بدء صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

اليوم .. بدء صرف إعانة العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد بالبحيرة

محافظ الشرقية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 34104 مستحقين.. صور

وسط إجراءات وقائية.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبحيرة.. صور

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مستهل التعاملات.. اليوم

متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

خطة سريعة لإنقاص الوزن.. ٥ أنواع مختلفة من الإفطار لحرق الدهون

الإمارات ترسل طائرة تحمل 24 طنا من المستلزمات الطبية لمساعدة الصومال لمواجهة كورونا

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصرف ماكر من سعودي وسائق دليفري لكسر حظر التجول

سيدة مصابة بـ كورونا تفيق من الغيبوبة وتكتشف أنها وضعت مولودتها

أم تروي تفاصيل معاناة طفلتها ذات الـ 5 أشهر بعد إصابتها بـ كورونا