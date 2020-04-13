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أخبار البلد

صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد ومنافذ بنك الائتمان الزراعى.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:18 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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حمادة خطاب
شهدت مكاتب البريد ومنافذ بنك التنمية والائتمان الزراعى، اليوم الاثنين، توافد الأهالى والسيدات على أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة كدعم من الدولة، وذلك فى أول أيام صرفها، وذلك بعد أن أعلنت الدولة أنه سيتم بدء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى الخميس 16 أبريل، بمكاتب البريد، والمدارس فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن عن بدء العد التنازلى لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءًا من اليوم الاثنين حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.

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