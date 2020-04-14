رغم كورونا.. استمرار عجلة الإنتاج في مصنع الليد بطور سيناء.. ومشروعات رصف الشوارع بشرم الشيخ





وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم أعمال إنشاء المشايات واعمال الرصف الجاريه بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ في اطار متابعة الاعمال الجارية علي ارض محافظة جنوب سيناء.

وشدد المحافظ علي استمرار العمل وانهاء كافة المشروعات في مواعيدها المقررة طبقا للبرنامج الزمني للتنفيذ مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وتقليل التجمعات واجراء الكشف اليومي للعمالة حرصا علي سلامتهم وصحتهم.

وفي سياق متصل تفقد اللواء نادر عشماوي برفقته احمد عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة برفقته احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء استمرار عجلة الإنتاج في مصنع لمبات الليد بالمنطقة الصناعية بطور سيناء. وتوفير الإجراءات الاحترازيه والوقائية وارتداء العاملين الكمامات الواقية.

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استمرت عجلة الإنتاج في المصانع والمشروعات التنموية، بجنوب سيناء، ولم تتوقف رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا علي العالم وحركة السياحة ففي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازيه التي تقوم بها محافظة جنوب سيناء يوميا من اعمال رش وتطهير في كل المدن بالإضافة لاعمال إزالة التعديات.