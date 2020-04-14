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رياضة

الفيفا يقرر تأجيل كأس العالم للأندية 2021

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:01 م
إنفانتينو رئيس الفيفا
إنفانتينو رئيس الفيفا
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محمد السعيد
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" تأجيل بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالصين في صيف 2021، لمدة عام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، أن الفيفا اتخذ قرارا بتأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2021، لمدة عام، بسبب تعارضها من الموعد الجديد لبطولة أمم أوروبا.


وأضافت الصحيفة، أن النسخة المعدلة من بطولة كأس العالم للأندية، ستقام في يونيو عام 2022.


ومن المقرر أن تشهد نسخة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الصين، مشاركة 24 فريقا لأول مرة بدلا من 7 أندية.


وتسبب فيروس كورونا مؤخرا، في تجميد الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.


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