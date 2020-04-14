شاهد.. إعلان ميدان التحرير يبعد أحمد فتحي عن الانضمام للزمالك

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين الشهير، أن الإعلان الذي قام به أحمد فتحي، الظهير الأيمن الحالي، للقلعة الحمراء في ميدان التحرير، هو الذي حول وجهته للبقاء في الأهلي بدلا من الانتقال للزمالك.





وقال سيد مرعي، في تصريحات تليفزيونية، إن أحمد فتحي كان سينتقل إلى الزمالك وقت توقيع عبد الله السعيد، لكن ساعتين فقط تسببتا في توقيعه للأهلي.





وأضاف أنه تحدث مع أحمد فتحي وذهب لمنزله برفقة ميدو، وقال له إنه يعرض عليه الانضمام للزمالك فرد: "هل وقع عبد الله السعيد للقلعة البيضاء"، قلت له: "هذا الأمر بعيد عن ما نتحدث عنه".





وأوضح أن أحمد فتحي كان سيحصل على 30 مليون جنيه في موسمين، واتفق على الانتقال وتحدث هاتفيًا مع أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف.





وتابع: "أحمد فتحي كان يصور إعلانا في منطقة قريبة من ميدان التحرير وتأخر بعض الشيء ففوجئ مسئولو الأهلي ببعض الأمور وتدخل المستشار تركي آل الشيخ وقتها وبدلًا من أن يأتي الجوكر للتوقيع للزمالك ذهب إلى أحد الفنادق الشهيرة ووقع للأهلي".



