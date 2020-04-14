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محافظات

بعد تسجيل 18 حالة كورونا.. ماذا تفعل الصحة في الغربية؟

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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أحمد على

أكدت الإدارة الصحية ثان المحلة برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة والفريق الطبي المسئول عن استمرار التدابير الاحترازية التى تتخذها الإدارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وردًا على ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تفشى فيروس كورونا بقرية صفط تراب وان الوضع الصحي مطمئن ولاصحة لما يشاع عن تفشي المرض بالقرية.

كما أوضح "قاعود" أن جميع الحالات الإيجابية بالقرية تم عزلها وجارى تقديم الخدمات العلاجية ونؤكد أنه تم متابعة جميع المخالطين، وكإجراء وقائى تم العزل الذاتي للمخالطين بمنازلهم لمدة 14يوم وفى حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس يرجى التوجه لمستشفى الصدر لتلقى المشورة الطبية المناسبة.

وناشدت صحة ثان المحلة المواطنين بالالتزام بإتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصه بضرورة تطهير المنازل والمحافظة على النظافة الشخصية وغسيل الايدى بالماء والصابون وتجنب الاماكن المزدحمة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وكانت حاله من الرعب والفزع  الشديدين  انتابت علي وجوه الألاف من الأسر والعائلات من أبناء قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية  بسبب انتشار عدوي وباء "كورونا " وظهور أكثر من 18 إيجابية ووفاه سيدة مما دفع مسئولي الجهات الأمنية والتنفيذية للتدخل السريع لمواجهه أخطار تفشي العدوي على مستوي منازل القرية .

فى المقابل فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية  من خلال الدفع بالمدرعات والدوريات الشرطة وأقوال الأمنية لإغلاق أبواب ومداخل القرية لتطبيق العزل المنزلي ووقاية كافة المواطنين من كبار السن من الرجال والسيدات لمدة أسبوعين على الأكثر لتأمين أرواح وحياة ذويهم .

وأعطي مدير أمن الغربية  اللواء محمود حمزة فى توجيهاته إلي مساعديه وعلى رأسهم اللواء حازم الدهبي حكمدار مديرية أمن بمركزي سمنود والمحلة بالضرورة التأهب ورفع حالة الطوارئ وتطبيق مواعيد الحظر الحكومي بالتنسيق مع مسئولي الصحة والجهات التنفيذية .

فى المقابل أكد محمود حسين أحد شباب قرية "صفط تراب" أن كافة الأسر والعائلات ساهموا فى تدشين سلسله من مبادرة التطهير والتعقيم للوقاية الأطفال وكبار السن من أخطر وباء عدوي "كورونا " مشيرا بقوله " ربنا يرحم أهلنا اللى توفي بسبب كورونا ويرفع البلاء والغمة ..ويحمي بلدنا مصر أم الدنيا " .

وناشد "حسين "مسئولي الجهات والتنفيذية بمديرية الصحة بالضرورة نشر فرق الترصد ومكافحة العدوي لإجراء كافة الفحوصات وأخذ مسح عينات من السعال المخالطين للحالات المصابة بالعدوى الإيجابية خلال المرحلة المقبلة .

 

 

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بعد تسجيل 18 حالة كورونا.. ماذا تفعل الصحة في الغربية؟
بعد تسجيل 18 حالة كورونا.. ماذا تفعل الصحة في الغربية؟
بعد تسجيل 18 حالة كورونا.. ماذا تفعل الصحة في الغربية؟
بعد تسجيل 18 حالة كورونا.. ماذا تفعل الصحة في الغربية؟
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