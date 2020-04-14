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رياضة

خليفة محمد صلاح .. 4 لاعبين يشعلون الحرب بين الأهلي وبيراميدز بعد أحمد فتحي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صراعا خاصا بين ناديي الأهلي وبيراميدز فى ظل رغبة كل منهما فى الحصول على خدمات عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .



ودخل الأهلى وبيراميدز فى صراع شرس للحصول على خدمات أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي ، وأبدى الأهلى رغبته الشديدة فى استعادة لاعبه السابق حجازي فى ظل الحاجة إلى تواجده مع الفريق خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الدفاع .



وهو الأمر نفسه بالنسبة لفريق بيراميدز والذى أبدي رغبته القوية فى الحصول على خدمات أحمد حجازي للاستمرار فى تدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة .



وأيضا دخل الأهلى وبيراميدز فى صراع خاص على ضم طاهر محمد طاهر الجناح الهجومي لفريق المقاولون العرب ، والذى يعد واحدا من أهم اللاعبين فى الدوري المصري فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها ، وأطلق عليه البعض خليفة محمد صلاح النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي .



ويعد باهر المحمدي مدافع نادي الإسماعيلي واحدا من اللاعبين الذين يتصارع عليهم الأهلى وبيراميدز فى الوقت الحالي بعد أن نجح اللاعب فى خطف الأنظار إليه نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها يوما تلو الأخر مع فريقه .



ودخل بيراميدز أيضا فى صراع مع الأهلي على ضم  أسامة جلال  لاعب إنبي وعرض بيراميدز مبلغا ماليا كبيرا على مسئولى إنبي من أجل التخلى عن خدمات أسامة جلال فى الميركاتو الصيفي فى ظل قناعات بيراميدز الكبيرة بأن اللاعب سيكون مهما للغاية مع الفريق خلال السنوات المقبلة.


وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأهلى أصبح فى صراع قوى مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات أسامة جلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أعلن النادى الأحمر رغبته الأكيدة فى الحصول على خدماته لترميم دفاعه.

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