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مرأة

بمكياج ناعم.. أسما شريف منير تتألق بإطلالة محتشمة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:09 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أسما شريف منير ببلوزة باللون الأزرق الزاهي محتمشة، لتبدو بشكل جمالي يخطف الأنظار.

واعتمدت على تسريحة شعر جذابة، فتركت خصلاته المجعدة بطريقة إنسيابية تجذب أنظار متابعيها.

وأما من الناحية الجمالية وضعت أسما شريف منير المكياج الجذاب المعتمد على الألوان الناعمة كعادتها.

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