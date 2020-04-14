يا أهل الخير.. رسالة مؤثرة لـ محمود فايز عبر تويتر.. صورة





وكتب محمود فايز معلقا: "يا كابتن في ناس لو قعدت في البيت ممكن تموت من الجوع. احنا شايفين الجوع وحاسينه. اما الكورونا ده محدش شايفه".





دي كلمه حد كان شغال معايا لفتره وانا بنصحه بتقليل الخروج واننا كأهل متكفلين بمرتبه ومصاريفه.





يا اهل الخير طلعوا صدقاتكوا وساعدوا اكتر من اي وقت فات فالأزمة صعبة.





يذكر أن محمود فايز شغل المدرب المساعد بالجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.





يا كابتن في ناس لو قعدت في البيت ممكن تموت من الجوع. احنا شايفين الجوع وحاسينه. اما الكورونا ده محدش شايفه🥺.. دي كلمه حد كان شغال معايا لفتره وانا بنصحه بتقليل الخروج واننا كأهل متكفلين بمرتبه ومصاريفه



يا اهل الخير طلعوا صدقاتكوا وساعدوا اكتر من اي وقت فات. فالازمه صعبه🙏🏻 — Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) April 14, 2020

نشر محمود فايز المدرب المساعد بالجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول تويتة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.