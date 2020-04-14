فيروس كورونا.. طبيب يكشف طريقة علاج المرضى بالبلازما.. فيديو

قال الدكتور كيفن حافظ، إنه تم تجربة العلاج بالبلازما الخاصة بمرضى فيروس كورونا، الذين تعافوا من الفيروس واستخلاص المصل من دمهم من خلال جهاز خاص وحقن المصابين بها، مؤكدًا أن استخدام تلك التقنية تم بالفعل فى الصين وشفى 5 أشخاص من المرض بعد حقنهم بالبلازما.





وأضاف الدكتور كيفن، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح العربية" المذاع على فضائية " العربية"، أن الدراسات بدات فى كوريا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية للتأكد من فاعلية علاج فيروس كورونا بالبلازما، موضحًا ان تلك الطريقة كانت متبعة منذ القرن الماضى حينما لم يكن هناك علاج للكثير من الامراض قديمًا.





وتابع أن العقود الماضية كان يعالج الأطباء المرضى عن طريق البلازما المستخلصة من الأشخاص المتعافين من الفيروس بالفعل ووجدت فاعلية كبيرة فى علاج 80% من المرضى، مؤكدًا أن هناك حالات كثيرة تجرى عليها الدراسات والتجارب السريرية الآن.



