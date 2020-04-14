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أخبار العالم

إثيوبيا: تسجيل 82 حالة إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 82 حالة.

وأشارت، بحسب وسائل إعلام إثيوبية، إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الإثيوبية: "لقد أجرينا اختبارات طبية على 447 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث جاءت نتائج اختبار ثمانية منهم إيجابية لفيروس كورونا، وبذلك وصل العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 82".

 ووفقًا للأرقام الصادرة عن الوزارة ، كان خمسة من الأفراد الثمانية الأحدث مواطنين إثيوبيين، أما الحالات الثلاث الأخرى فكانت لإريتري وصومالي وبريطاني، وجميعهم من الذكور. 

وقالت وزارة الصحة الاتحادية الإثيوبية أيضا إن 14 مريضا تعافوا حتى الآن من الفيروس. 

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت ماضي عن وفاة ثلاثة مرضى بسبب فيروس كورونا.

وأكدت إثيوبيا ، الدولة الثانية في أفريقيا من حيث عدد السكان التي يبلغ مجموع سكانها حوالي 107 ملايين نسمة، أول حالة لفيروس كورونا في 13 مارس. 

وقد اتخذت الحكومة الإثيوبية مجموعة واسعة من التدابير لاحتواء انتشار الفيروس. 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حالة الطوارئ لمدة خمسة أشهر لوقف انتشار انتشار فيروس كورونا في البلاد.
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