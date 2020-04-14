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توك شو

"الديهي": جمال ريان كشف أن والد أمير قطر فقد شرفه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:39 م
جمال ريان
جمال ريان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جمال ريان، كشف عبر تغريده له أن الأمير القطري السابق والد أمير قطر تميم بن حمد، فقد شرفه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن جمال ريان كتب عبر صفحته على "تويتر"،: " وجهوا معي التحية إلى هذا الأمير القطري العربي القومي الهوى، مؤسس قطر الحديثة وصاحب فكرة قناة الجزيرة، الذي ضحى بأعز ما يملك، فداء للسيادة الوطنية لبلاده، ونصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، له كل الاحترام".

وعقب "الديهي"، "إيه أعز ما يملكه الرجل غير شرفه".

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