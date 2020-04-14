إثيوبيا تشكر تركيا.. آبي أحمد يوجه رسالة لـ أردوغان

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي اليوم الثلاثاء الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعم بلاده في مكافحة فيروس كورونا.





وكتب آبي أحمد على تويتر:"أشكر جهود الرئيس أردوغان في دعم مساعي بلادنا في مكافحة كورونا، وأنتظر بفارغ الصبر العمل المشترك في توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".





وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أكد لآبي أحمد في مطالمة هاتفية استمرار دعم أنقرة لأديس أبابا في مواجهة فيروس كورونا. بحسب ما أوردته وكالة "أناضول".





ويشار إلى أن تركيا سجلت 4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 65111.





كما سجلت الوزارة 107 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى1403.





وسجلت إثيوبيا 52 إصابة بالفيروس، فيما توفي شخصان وتعافى 5 آخرون.