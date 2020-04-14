مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

كشف أنيس بن ميم، المحامي الشخصي لـ حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، عن حقيقة قرار المحكمة في أزمة النقاز مع الزمالك.





وقال "بن ميم"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، إن المحكمة أصدرت قرارا اليوم بقبول دعوى حمدي النقاز، وتغريم الزمالك من ناحية الفيفا بمبلغ قدره مليون و٢٥٠ ألف دولار.





وأضاف بن ميم أن قرار الفيفا لصالح حمدي النقاز يحرم الزمالك من ٣ فترات قيد.





وأشار بن ميم إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم وصله القرار نفسه بتاريخ اليوم في تمام الساعة ٣.٥٣ عصرًا.





وتابع ليس من صالح اتحاد الكرة والزمالك أن ينفوا عدم وصول خطابات إليهم من الفيفا بشأن حمدي النقاز.



