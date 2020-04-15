الإفطار في رمضان بسبب كورونا .. اعرف القول الفصل





حكم الإفطار بسبب كورونا

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، أن مَن أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فالمرجع في إفطارهم تقدير الأطباء؛ فإن نصحوهم بالفطر وجب عليهم ذلك، وكذلك الحال فيمن يباشر حالاتهم إذا لزم الأمر، وعلى الإنسان الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام بالقرارات الصحية العامة التي صدرت من الجهات المختصة، وأخذ توجيهاتهم على محمل الجِدِّ واليقين، من غير استهتار أو تهوين.





هل تنتقل العدوى بسبب الصيام

لا يزيد الصوم احتماليةَ العدوى بالوباء إذا التزم الصائم بوسائل الوقاية، وواظب على إجراءات التعقيم والحماية، فالصوم في حق عموم الناس واجب شرعًا.





هل يتأثر الصيام بكورونا؟

وحول الصيام ومدى تأثره بفيروس كورونا وهل يرخص للناس الفطر خوفًا من المرض، قال مفتي الجمهورية: "اجتمعت في الأسبوع الماضي مع لجنة طبية عالية المستوى في دار الإفتاء المصرية في كافة التخصصات التي تتعلق بفايروس كورونا، والمفاجأة أن هذه اللجنة أجمعت على أن هذا الفيروس يحتاج إلى مناعة والصوم يؤدي إلى تقوية المناعة".





وأضاف أن الصوم في حد ذاته مطلوب شرعًا، وهو ركن من أركان الإسلام لا يسقط بحال من الأحوال إلا بعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض، وغيره من الأعذار الشرعية.





وأشار إلى أنه فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام.





إفطار الأطباء

أما عن الأطقم الطبية التي تخالط المرضى بالفيروس فإذا كان الصيام مؤثرًا عليهم وسيؤدي إلى مضار فإن لهم رخصة الإفطار، والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة.





لا رخصة في الإفطار في رمضان بسبب كورونا

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية الجدل الدائر حول تأثير جفاف الحلق من الصيام على الإصابة بفيروس كورنا بعد رجوعها إلى نخبة من المختصين في الفروع الطبية وبخاصة الفيروسات والعدوى،ومنظمة الصحة العالمية.





وأكد شومان، في منشور على صفحته بموقع التواصل فيس بوك، أن الجميع أكد على عدم وجود دليل علمي على وجود ارتباط بين الصيام والإصابة بالفيروس.





وقالت اللجنة ان أحكام الصيام تبقى على حالها من وجوب الصيام على المسلمين إلا أصحاب الأعذار المرخصة لهم في الإفطار،وأنه لارخصة في الإفطار بسب الخوف من الإصابة .حفظ الله مصرنا وكافة بلاد المسلمين.







