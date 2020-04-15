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تعليم

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تستعرض كيفية التقديم للدراسة في مصر.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:00 ص
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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نهلة الشربينى


اسعرضت ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كيفية التقديم للدراسة في مصر في إطار مبادرة أدرس في مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك موضحة: "مش لازم تنزل من البيت بذات الايام دي.. عشان كده دلوقتي تقدر تبتدأ في الالتحاق وتقديم اونلاين بخطوتين بس.. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر دوس على اللينك التالي
https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw ".




وكانت قد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، فى إطار التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، حيث يشمل بيانات لكافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

ويتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول وإضافة كل ما هو جديد للنظام من خلال مسئولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة وبها أحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end.
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ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:

https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity

ويقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، يساعد الطلاب وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأساسية.
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