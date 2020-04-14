المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية تستعد للعزل الصحى لمصابي فيروس كورونا

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية بالجامعة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان.





وأشار "الكردي"، إلى أن الجامعة انتهت من تجهيز 9 مبان خاصة بالمدن الطلابية باجمالى 1964 غرفة مجهزة لاستقبال الحالات التى لم يظهر عليها أعراض الاصابة بفيروس "كورونا"، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة.









ولفت إلى أنه سيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها لها، واضاف انه تم اختيار المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية ضمن المرحلة الاولى، بالإضافة إلى جامعات: القاهرة، وعين شمس، واسيوط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان.





وأضاف انه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير هذه المباني، حرصًا من الجامعة على الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.