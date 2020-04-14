AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية تستعد للعزل الصحى لمصابي فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:21 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية بالجامعة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان.

وأشار "الكردي"، إلى أن الجامعة انتهت من تجهيز 9 مبان خاصة بالمدن الطلابية باجمالى 1964 غرفة مجهزة لاستقبال الحالات التى لم يظهر عليها أعراض الاصابة بفيروس "كورونا"، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة.


ولفت  إلى أنه سيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها لها، واضاف انه تم اختيار المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية ضمن المرحلة الاولى، بالإضافة إلى جامعات: القاهرة، وعين شمس، واسيوط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان.

وأضاف انه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير هذه المباني، حرصًا من الجامعة على الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. رئيس الوزراء: رفع كفاءة المدن الجامعية لتحويلها لمستشفيات عزل

السيسى يكلف الهيئة الهندسية بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل

بعد التوجيه بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل.. توفير 33 مبنى بـ7 جامعات لخدمة 11304 أفراد.. والتعليم العالي: غير معلوم وقت استخدامها وتخضع لاحتياجات وزارة الصحة

التعليم العالي: تحويل المدن الجامعية إلى مستشفيات عزل لاستخدامها في حالة الطوارئ..فيديو

جامعة القاهرة: أخلينا المدينة الجامعية لتحويلها إلى مستشفى للعزل الصحي

رئيس الوزراء يستعرض إمكانيات الصحة والمستشفيات الجامعة لمواجهة كورونا.. تخصيص 7 مدن جامعية بالمحافظات للعزل.. و12 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.. و تجهيز 407 أسرة عناية مركزة و346 جهاز تنفس صناعي

ترشيحاتنا

تشمل 12 مليون مواطن بـ1.4 مليار جنيه.. اعتماد خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لأبريل

نائب رئيس الفيفا: لا عودة للنشاط الكروي للمنتخبات قبل 2021

كورونا لا يرحم.. كريستيانو رونالدو فى قبضة الحجر الصحي بإيطاليا

متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

لابسين زي بعض.. ريهام أيمن برفقة ابنتها من أحدث جلسة تصوير

بسبب كورونا.. طبيب يلقى مصرعه وزوجته ونجله يصارعان الموت في المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا