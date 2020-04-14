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تعليم

الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:34 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قسم التعليمية
صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن اللجان الطبية بالجامعة انتهت من دراسات اختيار مستشفى من مستشفياتها لاختيار أحدها لعزل من يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الطبية، والعاملين بالجامعة.


وقال الدكتور الخشت: إنه أعطى توجيهات محددة لقيادات المستشفيات وإدارة الجامعة، بمراجعة تجهيزات عدة مستشفيات تحسبًا لأية سيناريوهات محتملة ، واستكمال جميع احتياجاتها كمستشفي للعزل، بحيث تكون جاهزة للعمل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والأجهزة المعنية.


وأكد الدكتور الخشت على مراعاة كافة المعايير القياسية لمستشفيات العزل طبقًا للمواصفات الدولية.


كان الدكتور الخشت عقد اجتماعا لبحث الموقف بمستشفيات الجامعة، ومدى جاهزيتها، للتعامل كمستشفي للعزل، وحضر الاجتماع عمداء كلية الطب، ومعهد الأورام، ومديرو مستشفيات الجامعة، والمسئولون عن قطاعات الطب الوقائى، ومكافحة العدوى.
الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا
الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا
الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا
الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا
الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا
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