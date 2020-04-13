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تعليم

التعليم العالي ترد على استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث بسبب كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:21 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
اكد الدكتور محمد الطيب المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تحرص علي زيادة التواصل مع الطلاب فليس من الشرط أن يكون هناك تقصير من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن مقترح عمل أبحاث بدلا عن بعض الامتحانات هي مجرد تخمينات من الطلاب.

واضاف الطيب في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه تم توفير المنصات مجانا للطلاب لتسهيل الدخول لها في ظل أزمة كورونا، موضحا أن الوضع الحالي  اضطررنا للجوء إلى لمنظومة التعليم عن بعد، وأن الوزارة مطلعة علي كل ما يعوق الطلاب وتعمل علي تسهيل كافة الإجراءات لهم لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.


وكان قد أشار إلى أنه لم يصدر بعد قرار بتحديد شكل الامتحان للفصل الدراسي الثاني حتى الآن، مضيفا: "نحن ملتزمون بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في 21 مارس الماضي كما أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة السيناريوهات وسيتم الإعلان عنها في حينه طبقا المستجدات الوضع المعلن يوميا وحتى الآن، كما أن الامتحانات في موعدها المقرر".

وقال الطيب، إنه حتى نهاية شهر مارس كانت إحصائيات الوزارة تؤكد أن نسبة  التواصل للطلاب تتعدى الـ75%، موضحا إن الوزارة تقوم برصد أمرين مهمين الأول نسبة تحميل المقررات علي منصات التعليم الإلكتروني والتي تفوق حاليا 90% كنسبة إجمالية على مستوى ال27 جامعة حتى نهاية شهر مارس، ونسبة التواصل على المنصات يفوق ال75% .
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