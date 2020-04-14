إطلاق اسم الطبيبة الشهيدة سونيا عبد العظيم على الجناح «ج» بـ قصر العيني الفرنساوي

تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف، طبيبة قرية "شبرا البهو" التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة، تم اليوم، الثلاثاء، وضع لوحة باسم الطبيبة على جناح "ج" بالدور الرابع بالمستشفى اليوم.





كان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاة، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح "ج" بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبى، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.



