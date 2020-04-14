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تعليم

عميد سياسة القاهرة: من الصعب أداء الامتحانات بالشكل التقليدي.. وننتظر الأعلى للجامعات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:49 م
كلية الاقتصاد والعلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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عبد الله علي

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن من الصعب في ظل إمكانية شبكة الإنترنت في مصر، أن يتم تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني أونلاين، وذلك بسبب فقدانه للسرعة وبعض المشاكل به، موضحا أنه من الممكن أن يتسبب في مشاكل قانونية.

وأضاف السعيد، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه من الصعب على طلاب الأقاليم الذين يسكنون القرى أن يتم امتحانهم في ظل ظروف الشبكة العنكبوتية حاليا، وهو ما يعرض الامتحانات لمشاكل قانونية بالإضافة إلى صعوبة التحقق من هوية الطلاب.


وأشار أنه لا بديل عن الامتحانات بالطريقة التقليدية، مع صعوبة إقامتها في الوقت الحالي، في ظل عدم محاصرة فيروس كورونا، لافتا إلى إمكانية استمرار دراسة المواد العملية عبر التعليم الإلكتروني كما هو الآن، متوقعا أنه سيتم تأجيل الامتحانات، منتظرا قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي سيحدد تلك الأليه.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتنتظم أغلب كليات جامعة القاهرة، في عملية التعليم عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة، وإلغاء امتحانات الميدتيرم، ضم مجموعها إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحميل المواد الدراسية عبر موقع الجامعة، وباستخدام وسائل التواصل المختلفة.
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