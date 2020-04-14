عميد هندسة القاهرة: التعليم الإلكتروني هو النظام الأساسي للدولة وكورونا عجل باستخدامه

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن التعليم الإلكتروني هو أساس نظام الدولة من البداية، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هو ما جعلنا نستعجل الخطوات التي كنا نعمل عليها.





وأضاف عبدالفتاح، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن التعليم عن بعد هو عامل مساعد للتعليم التقليدي، موضحا أن المواد العملية تحتاج إلى حضور الطلاب إلى المعامل والورش الفنية لإجراء الاختبارات، لا يمكن أن يلغيها نظام التعليم الإلكتروني، ولكن يساعده ويقلل من التواجد داخل المؤسسات التعليمية.





وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية وفقا لخطة الجامعة، تعتمد جميع المواد العلمية بها على موقع الجامعة والكلية، مؤكدا على التواصل مع طلاب الكلية وكذلك المعيدين متواجدين على المنصات التعليمية في أوقات محددة، ويتم تسجيلها للطلاب غير المتواجدين مباشرة من خلال برنامج جوجل كلاس روم.





كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



