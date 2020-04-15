كأن الدوري رجع .. سيد عبد الحفيظ: بدأنا في التحضير للصفقات الصيفية ..فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي بدأ في تحضير صفقاته للموسم الجديد للاستعداد بشكل جيد.
وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها فايلر على الواتس آب" .
ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.
وتوقف الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية والبلاد .