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محمد رجائي يعلن موعد فتح حدائق الحيوان للمواطنين.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:53 م
البهي عمرو

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم اتخاذ قرار بغلق جميع الحدائق ومنهم حديقة الحيوان بالجيزة وذلك لمنع التجمعات للمواطنين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامى خالد أبو بكر أن " جميع الحدائق تم إغلاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من يوم 17 مارس ".


وأشار  إلى أن جميع الحدائق مغلقة لحين إشعار آخر، وكشف أن ما يتم من جانب الدولة يكون للصالح العام ولـلحفاظ على أرواح المواطنين.


وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان مغلقة فى الاحتفال بشم النسيم ولن يتم فتحها لأى مواطن".       



ولفت  إلى أن الحكومة تتخذ الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين و الجميع يجب أن يلتزم.

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