الكشف عن وضع دور المسنين والأطفال الأيتام في ظل مواجهة أزمة كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هبة ابو العمايم مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إن وزارة التضامن قامت بمجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا وتقسيمها علي شكل مراحل .









وأضافت هبة ابو العمايم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن من أهم هذه المراحل هو دور الايتام والمسنين وذلك لان عدد دار الايتام 462 دار ودور المسنين عددها 172 ولدينا 47 مؤسسة رعاية اجتماعية .





وأوضحت هبة ابو العمايم، أن وزيرة التضامن أصدرت منشورا تم تعميمه على جميع مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوى الجمهورية وينص علي ضرورة توفير الإجراءات الوقائية وتقوم بمتابعتهم يوم بيوم .





وتابعت هبة ابو العمايم، أن الوزارة حريصة جدا الا يحدث لديها اى اصابة حفاظا علي جميع المواطنين المتواجدين في الاديرة .



