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توك شو

الكشف عن وضع دور المسنين والأطفال الأيتام في ظل مواجهة أزمة كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:25 ص
هبة ابو العمايم
هبة ابو العمايم
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هبة ابو العمايم مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إن وزارة التضامن قامت بمجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا وتقسيمها علي شكل مراحل .


وأضافت هبة ابو العمايم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن من أهم هذه المراحل هو دور الايتام والمسنين وذلك لان عدد دار الايتام  462 دار ودور المسنين عددها 172 ولدينا 47 مؤسسة رعاية اجتماعية .

وأوضحت هبة ابو العمايم، أن وزيرة التضامن أصدرت منشورا تم تعميمه على جميع مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوى الجمهورية وينص علي ضرورة توفير الإجراءات الوقائية وتقوم بمتابعتهم يوم بيوم .

وتابعت هبة ابو العمايم، أن الوزارة حريصة جدا الا يحدث لديها اى اصابة حفاظا علي جميع المواطنين المتواجدين في الاديرة .

واستكملت هبة ابو العمايم ، أن الوزيرة شددت علي توافر الكواشف الحرارية للكشف على المتواجدين داخل الاديرة با استمرار .
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