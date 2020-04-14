أخبار البلد.. الداخلية تقضي على جماعة إرهابية بالأميرية.. والتعليم العالي توافق على أبحاث لكورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:









أعلنت وزارة الداخلية، انه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للايواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية ، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما اسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.









عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.









كشف أنيس بن ميم محامي النجم التونسي حمدي النقاز لـ صدى البلد، تفاصيل حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في قضية اللاعب مع نادي الزمالك.









أعلن الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يعمل حاليا على دراسة تأثير أكثر من ٧٠ دواءً لمعرفة فعاليتها وتأثيرها على "فيروس كورونا" ومنها دواء "أفيجان"، الذي قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإمداد المركز به، تشير إلى مؤشرات إيجابية.









حذرت دراسة نشرت تفاصيلها صحيفة "جارديان" البريطانية من احتمالية أن يستمر فيروس كورونا حتى عام 2022، وقالت إنه ربما نحتاج لاتخاذ تدابير التباعد ولو بشكل متقطع حتى عام 2022.



