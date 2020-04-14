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أخبار العالم

غالبية سكان العالم معرضون للإصابة.. دراسة: فيروس كورونا مستمر حتى عام 2025.. تفاصيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
حذرت دراسة نشرت تفاصيلها صحيفة "جارديان" البريطانية من احتمالية أن يستمر فيروس كورونا حتى عام 2022، وقالت إنه ربما نحتاج لاتخاذ تدابير التباعد ولو بشكل متقطع حتى عام 2022.

ونقلت الصحيفة عن علماء تحذيرهم من أن فيروس كورونا قد يظهر مرة أخرى خلال السنوات القادمة حتى عام 2025.

ولفتت جارديان إلى ورقة بحثية منشورة تقول إن الإغلاق لمرة واحدة لن يكون مجديا للسيطرة على الوباء، وأن الموجات القادمة من الفيروس قد تكون أكبر من الذروة الحالية، بدون وضع قيود مستمرة.

وتوقعت الدراسة أحد السيناريوهات يتمثل في عودة  جديدة للفيروس في المستقبل حتى عام 2025، مالم يتوصل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال.

وقال أستاذ علم الأوبئة في جامعة هارفارد والمؤلف المشارك للدراسة مارك ليبسيتش: "تنتشر العدوى عندما يكون هناك شيئان: الأشخاص المصابون والأشخاص المعرضون للإصابة".

 وأضاف: "ما لم يكن هناك قدر أكبر بكثير من "مناعة القطيع" مما ندركه ... فإن غالبية السكان لا تزال عرضة للإصابة"

 وتابع: "إن توقع نهاية الوباء في صيف 2020 لا يتفق مع ما نعرفه عن انتشار العدوى".

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