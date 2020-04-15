لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

ظهرت مؤخرا عدد من الصور التجسسية للسيارة BMW الفئة الخامسة 2021 الجديدة كليا والتى حصلت على تحديثات كثيرة، حيث ستحصل السيارة على مصابيح أكثر وضوحًا وشبك أمامي أكبر قليلًا، ولكن لحسن الحظ ليس الشبك العملاق المستخدم في الفئة الرابعة.





وحصلت BMW الفئة الخامسة 2021 على واجهة أمامية تبدو أكثر حدة، وقد ظهرت اليوم في تصميم تخيلي مقدم من Kolesa، وهو تصميم يستند على أحدث اللقطات التجسسية لـ G30 المحدثة، مما يعني أننا نشاهد إلى حد كبير الإصدار الإنتاجي النهائي، إلا أنه ليس نهائيًا تمامًا، فقد يتغير تصميم المصابيح الخلفية.





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حصلت السيارة على شبك أمامي أكبر قليلًا من ذي قبل، بالإضافة إلى مصابيح أمامية بتصميم مختلف تمامًا، تبدو كمزيج من تلك المستخدمة في الفئة الثالثة وتلك المستخدمة في اكس 7، وما نراه مثيرًا للاهتمام حقًا هو رسومات المصابيح الأمامية، والتي لا تشبه أي شيء آخر رأيناه في طرز بي ام دبليو.





ومصممو التصميم التخيلي يخمنون التحديثات التي ستحصل عليها، حيث أن النماذج الاختبارية التي التقطت العدسات التجسسية لقطات لها لم تكشف عن تصميم هذه المنطقة، وفي الختام، نتوقع أن تكشف بي ام دبليو النقاب عن الفئة الخامسة فيس لفت في وقت ما هذا العام.





والجدير بالذكر أن أحدث موديلات BMW قد حصلت على تصميم جريء بعيد عن المظهر البسيط للفئة الخامسة E39 أو الفئة السابعة E38، ومع ذلك، يمكننا القول بأن بي ام دبليو لن تخاطر مع الفئة الخامسة G30، كما أنها ستصبح أقل ديناميكية من أحدث طرازات الفئة الثالثة أو سيارات الكروس أوفر الضخمة لصانعة السيارات.