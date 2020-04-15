هاشتاج الأميرية يتصدر تويتر عقب استشهاد المقدم محمد الحوفي

تصدر هاشتاج "الاميرية" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"؛ بعد أن نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لجماعة إرهابية، وذلك بمنطقة الأميرية في محافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، والتي كانت تستعد للقيام بعمل إرهابي بالتزامن مع أعياد المسيحيين.

وجاءت تعليقات رواد تويتر، عبر الهاشتاج، كالاتى:



الله يرحم الشهيد البطل محمد فوزي الحوفي و شكرا لجميع الابطال اللي خدوا بحقه و حق جميع شهدائنا و حفظوا امن و امان المصريين .. و ان شاء الله اللي جاي كله خير .



الله يرحمه ويتغمد روحه في الجنه.. شهيد الامن الوطني المصري المقدم محمد الحوفي



شاب من شبابنا الابطال رحمه الله على الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي اللهم انصر مصر على الاندال



#الاميريه الشاب ده ساب اسرته واطفاله الصغيرين وراح يدافع عن بلده ويحمي شعبه فنال أعظم جزاء وهو الشهاده ....الله يرحمه اللهم احفظ مصر وشعبها من كل شر



وكانت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، قد تبادلت إطلاق النيران مع المجموعة الإرهابية، ونجحت الأجهزة الأمنية فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية، والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية أثناء عملية تنفيذ مهاجمة الوكر الإرهابي، وأصيب ضابط آخر و 2 أفراد شرطة.