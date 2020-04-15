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فن

إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب فساد في اللوائح.. تفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
هاجمت الفنانة اليسا الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 
وكتبت اليسا من خلال تغريدتها " طلعت لوايح الدولة للمحتاجين نصها موتى ونصها تنفيعات للأحزاب الفاسدة تا يضلو راضيين جماعتن. فهمتو هلق ليش في ناس ما نزلو عالثورة؟ اللي مستفيد من مزراب الهدر ليش بدو ينتفض عليه؟ "

وعلى صعيد اخر حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 3 ملايين بعد طرحها على القناة الرسمية  لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

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