إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب فساد في اللوائح.. تفاصيل

هاجمت الفنانة اليسا الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر
وكتبت اليسا من خلال تغريدتها " طلعت لوايح الدولة للمحتاجين نصها موتى ونصها تنفيعات للأحزاب الفاسدة تا يضلو راضيين جماعتن. فهمتو هلق ليش في ناس ما نزلو عالثورة؟ اللي مستفيد من مزراب الهدر ليش بدو ينتفض عليه؟ "
وعلى صعيد اخر حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 3 ملايين بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.
طلعت لوايح الدولة للمحتاجين نصها موتى ونصها تنفيعات للأحزاب الفاسدة تا يضلو راضيين جماعتن. فهمتو هلق ليش في ناس ما نزلو عالثورة؟ اللي مستفيد من مزراب الهدر ليش بدو ينتفض عليه؟— Elissa (@elissakh) April 14, 2020