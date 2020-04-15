إصابة 25 من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بـ فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إصابة عشرات من العاملين في الوكالة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، التابعة لوزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ونقلت شبكة "ان بي سي" الامريكية عن مصادر قولها إن أكثر من 24 من موظفي الوكالة الفيدرالية للطوارئ ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بينهم واحد على الأقل ممن عملوا في مركز الاستجابة الرئيسي للوكالة.





ويقول مصدر على دراية بعمليات الاستجابة للكوارث التي يشارك فيها موظفي الوكالة إن الناس "يسقطون مثل الذباب"، نظرا لأنهم مهمشين مؤقتا بالنسبة إلى حجم وعدد الإصابات الموجودة بالفيروس في البلاد.





وأضاف أن عدد من العاملين في المركز الوطني لتنسيق الاستجابة - المركز الرئيسي للاستجابة للكوارث للوكالة الرائدة في هذه الحالة الطارئة- إلى الحجر الصحي وذلك بسبب إصابة احد الموظفين بالمركز بالفيروس.





وتقول الشبكة إن مركز الاستجابة يتم تنظيفه بانتظام بحيث يمكن الاستمرار في استخدامه بغض النظر عن الاختبارات الإيجابية للوباء.



