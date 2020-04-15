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أخبار العالم

هزة أرضية جديدة تضرب سوريا بقوة 7ر4 درجة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:00 ص
هزة أرضية جديدة تضرب
هزة أرضية جديدة تضرب سوريا
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شيماء مصطفى
تعرضت سوريا اليوم الأربعاء، لهزةأرضية، قبالة الساحل السوري وعلى بعد 40 كم شمال مدينة اللاذقية شعرت بها بعض مدن دمشق وتركيا وقبرص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكر المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لديه سجلت هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم حدثت عند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صباح اليوم وذلك قبالة الساحل السوري وعلى بعد 40 كم شمال مدينة اللاذقية.

وكان المركز الوطني للزلازل قال إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لديه سجلت عند الساعة الواحدة وسبع وثلاثين دقيقة فجر اليوم بالتوقيت هزة أرضية متوسطة بقوة 1ر4 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم وذلك بالقرب من الساحل السوري وعلى بعد 33 كم شمال غرب مدينة اللاذقية وشعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.

كما سجلت هزتان ارتداديتان قبالة الساحل السوري بقوة 0ر3 و0ر2 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 و7 كم وذلك عند الساعة الواحدة وسبع وأربعين دقيقة والساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة فجر اليوم تلتها مجموعة من الهزات الأرضية الارتدادية صغيرة.

وكانت سوريا تعرضت أمس الثلاثاء لهزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد 115 كيلومترا شمال غرب العاصمة دمشق.
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