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مرأة

هنتغدى إيه.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الكبدة البانيه اللذيذة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:10 م
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
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نهى هجرس
تحتار العديد من السيدات في اختيار وجبة لذيذة وصحية للغداء، كما تحتوى على جميع العناصر المفيدة والمفضلة للأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مع الكبدة بالردة.

مكونات المكرونة بالبشاميل
مكرونة فرن
لحمة مفرومة 
ذرة 
بصل 
مكعبات طماطم 
دقيق 
لبن 
كريمة 
ميكس جبن  شيدر احمر واصفر – موتزاريلا
بقدونس 
ثوم 
بصل بودرة 
بهارات زبدة 
جوزة الطيب 

طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل
* يشوح البصل في الزبدة ثم تضاف اللحمة المفرومة

* ثم تضاف البهارات وجوزة الطيب والملح والفلفل، ثم الثوم والبصل البودرة

* في طاسة أخرى تشوح الذرة في الزبدة، ثم يضاف إليها قليل من الجبنة

* ثم تضاف إلى اللحمة المعصجة مع مكعبات الطماطم ثم يضاف البقدونس

* ثم يذوب النشا في الماء ويضاف إلى الدقيق ثم يضاف اللبن والكريمة ثم تضاف الجبنة الشيدر والجبنة الموزاريلا، ثم توضع كمية من المكرونة مع ميكس اللحمة

* في البايركس توضع طبقة من البشاميل

* توضع اللحمة مع المكرونة بالحشوة ثم تضاف طبقة أخرى من المكرونة

* ثم يوضع البشاميل على الوجه، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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مكونات الكبدة بالردة
كبدة شرائح رفيعة
ردة 
كمون ناعم 
عصير ليمون 
ثوم 
فلفل أسود 
زيت للقلى 


طريقة تحضير كبدة بانيه
* تتبل الكبدة بالثوم المفروم ثم يضاف عصير الليمون والكمون

* يضاف الملح والفلفل، وتقلب جيدًا، ثم تقلى في الزيت حتى تمام النضج وتقدم

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