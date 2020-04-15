مد أجل الحكم على طالب قتل والده بالمقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض مد أجل الحكم على طالب قتل والده بمساعدة زملائه لشهر مايو المقبل.





وكانت المحكمة في جلسة سابقة وبجميع آراء أعضائها إحالة قاتل والده الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.





تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: عبد الله سيد سيد عوض الله ، طالب وخالد محمد أحمد طرفاوي ، طالب و محمد أحمد مرعي إبراهيم ، طالب

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه سيد سيد عوض الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان قطع الأول أوصال رحمه بأبيه واوعز لقرينه الثاني ما ضمره الشر ليلبي فبيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض " مطواة "، وأداة تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " مفك " وكمنا له أسفل مسكنه وما إن أبصرا غدوة حتي تتبعاه إلي داخله فظفر به الأول وأسدي له الطعنات بمواضع متفرقة من جسده حال تواجد الثاني علي مسرح الاحداث يعضده ويشد من أزره قاصدين من ذلك ازهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات





وأضاف قرار الاحالة ان تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان بان المتهمين الاول والثاني شرعا في قتل المجني عليه شعبان رمضان عبد الحميد عمدا من غير سبق اصرار او ترصد بان باغتاه بطعنات وضربات بمواضع متفرقة من جسدة مستخدمين ذات السلاح قاصدين من ذلك قتله بلوغا لمقصدهما في ارتكاب جرمهما الاول فحدثت اصاباته الواردة بالتقرير الطبي المرفق الا انه اثر جرمهما قد خاب لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات





وأشار قرار الاحالة ان المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني علي ارتكاب جناية بان اوهماه اتفاقهما علي ارتكاب جناية سرقة طلبا منه معاونتهما نظير مبلغ مالي من متحصلاتها فامدهما بالركبة قيادته والتي تحمل اللوحات رقم 103884 ملاكي المنيا واقلهم الى مكان ارتكابها فوقعت الجريمين محل الاتهامين الاول والثاني كنتيجة محتملة