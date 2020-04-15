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حوادث

وزير الداخلية يزور الضابط المصاب في حادث الأميرية الإرهابي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:30 م
الضابط معتصم الشموتي
الضابط معتصم الشموتي
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قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة الضابط معتصم الشموتي، الذي أصيب أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية، في مستشفي الشرطة.

وكان قد أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن إصابة الضابط معتصم الشموتي، والتي جاءت أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية، كانت بطلقة بالكتف الأيسر، مضيفًا أنه خرج من العناية المركزة ويستكمل العلاج داخل المستشفى، وحالته مستقرة للغاية.

وكان قد نفي مصدر أمني رفيع المستوى صحة ما أشيع حول استشهاد الضابط معصتم الشموتي.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التابع للخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

وأفادت الداخلية، بأنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسحيين حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.
وزير الداخلية يزور الضابط المصاب في حادث الأميرية الإرهابي
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