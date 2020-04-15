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محافظات

استمرار حملات تطهير قرية الجابرية وعزبة "الشركة " بالغربية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلن العشرات من شباب عزبة الشركة بقرية الجابرية بمحافظة الغربية اليوم استمرار تدشين مبادرة  لإستكمال مراحل عمليات التطهير والتعقيم لمنازل والوحدات السكنية لتأمين حياة الألاف من الأسر والعائلات للوقاية من أخطار تفشي "كوفيد 19 " .


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفي اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية للدولة بالتكاتف بكل مؤسساتها للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد .


"الحمد لله أعضاء المبادرة  جهودهم فى مواصله تعقيم مؤسسات الحكومية والمواقف العامة فضلا عن التوجه إلي مداخل ومخارج العزبة والقري الجابرية والعامرية والسجاعية " بتلك الكلمات عبر "حماد نعيم أبوالعز " من أبناء عزبة الشركة لافتا أن كافة شباب العزبة دشنوا تلك المبادرة بحضور العشرات من شباب القرية وممثلي كبار العائلات من مشايخ من الرجال والسيدات.


وأضاف "نعيم"  أنه تم  استخدام سيارات تحمل مواتير للرش المطهرات والمواد الكحولية لتعقيم كافة المنازل للوقاية من تفشي وباء "كوفيد 19 " .

وكان اللواء  مهندس حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة أعطي تعليماته إلي  المهندس محمد صلاح نائب رئيس مجلس المدينة بأهمية  حملة مكبره لتعقيم وتطهير المحله وقرى المركز بها.


كما شارك فى تدشين الحملة بحضور مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة الميدانية ومدير الامن بمجلس المدينة .


كما انطلقت الحملة المقرر تنفيذها من امام مركز ومدينة المحلة الكبرى للقيام باعمال التطهير والتعقيم بنطاق الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل ،كفر حجازي ، كفر فياله، الكماليه، والعزب التابعة لها ، حيث تم الدفع بعربات الطب بيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات مجلس المدينة محملة بمادة هايبو كلوريد الصوديوم 1% محلول بنسبة 1/4 .

استمرار حملات تطهير قرية الجابرية وعزبة "الشركة " بالغربية
استمرار حملات تطهير قرية الجابرية وعزبة "الشركة " بالغربية
استمرار حملات تطهير قرية الجابرية وعزبة "الشركة " بالغربية
استمرار حملات تطهير قرية الجابرية وعزبة "الشركة " بالغربية
استمرار حملات تطهير قرية الجابرية وعزبة "الشركة " بالغربية
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