روسيا ترفض طلب جاسوس أمريكي معتقل بفحصه للاشتباه في إصابته بكورونا

قال ديفيد ويلان شقيق المواطن الامريكي ديفيد ويلان، المسجون في موسكو بتهمة التجسس، طلب إجراء اختبار للكشف عن حقيقة اصابته بالفيروس كورونا المستجد الجديد(COVID-19) ، لكن طلبه قوبل بالرفض.





وقال شقيق الجاسوس الامريكي المسجون في روسيا في بيان اليوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق على صحة أخيه كونه في خطر أكبر من أي وقت مضى داخل سجن موسكو بالنظر إلى أن بعض الحراس من مرافق الاحتجاز الأخرى ثبتت إصابتهم بالفيروس كورونا.





وأضاف حسب البيان "لاحظ مراقبو السجن أن بول كان لديه قناع عند زيارتهم. لكننا نعلم أنه تم نقله في سيارة السجن مع حراس لا يرتدون أي معدات واقية".





واعتقلت السلطات الروسية باول ويلان، وهو أيضًا مواطن امريكي يحمل جنسيات دول المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا ، بتهمة التجسس في ديسمبر 2018.





وأكد بول أنه بريء وأصر على قدومه إلى روسيا لحضور حفل زفاف صديق.





وفقا للمعلومات المقدمة للمحكمة الروسية، كان بول يزور روسيا على فترات منتظمة منذ عام 2007.