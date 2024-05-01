«‎سمعنا الخبر زينا زيكم»|انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

بعد غياب التيك توكرز ريم وزوجها بربري عن المتابعين لمدة أكثر من شهر عبر «إنستجرام»، و6 أشهر على «يوتيوب»، انتشرت خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بانفصال الزوجين.



وتصدّر الثنائي ريم وبربري محركات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، وذلك بسبب انتشار العديد من الشائعات عن انفصالهما، الذين اشتهروا بمحتواهما الترفيهي والكوميدي، بجانب إعجاب المتابعين بعلاقتهما وترويجهما للسعادة الزوجية والحياة المثالية.



وجاء رد الثنائي حيث نشروا فيديو عبر حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهما يرقصان في إحدى السهرات الليلة، وكتبا على الفيديو: (السوشيال ميديا: ريم وبربري انفصلوا، ريم وبربري: «مشهد الرقص»)، كما كتبا أيضًا: «سمعنا الخبر زينا زيكوا والله»، ساخرين من هذه الشائعة.

ويعد هذا الفيديو ردا نافيا لأنباء انفصال الثنائي ريم وبربري، إذ ظهر على ملامح الزوجين في مقطع الفيديو، السعادة والرومانسية، ولاقى المقطع الذي نشره الثنائي العديد من الانتقادات وعلامات الاستفهام.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: