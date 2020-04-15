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مرأة

جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:51 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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نهى هجرس
تتصدر الفنانة هيفاء وهبى تريند جوجل، كما تحرص على متابعة جماهيرها بأحدث الصور واللقطات المميزة التي تبرز جمالها، وأناقتها، وذلك من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما تفضل الفنانة هيفاء وهبى، ارتداء الفساتين المفتوحة من الجانب، أو ارتداء الملابس الكاجوال المائلة للرياضية التي تبرز جمالها ورشاقتها.

وتميل إلى الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، وتضع لمسات رقيقة من البلاشر البرونزي الذى يتناسب مع لون بشرتها.

كما تفضل هيفاء وهبى، أن تترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، وتفضل التجديد فى ألوان الشعر التى تتناسب مع صيحات الموضة.

وتختار هيفاء وهبى، الألوان الفضية فى الأكسسوارات التى تبرز جمال إطلالتها، وأناقتها.
جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل
جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل
جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل
جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل
جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل
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