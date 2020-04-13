بسبب هيفاء وهبي.. ياسمين صبري تتجاهل إليسا

على مدار الأسابيع الماضية كانت الفنانة ياسمين صبري والمطربة اللبنانية إليسا تتبدلان وصلات الغزل بين بعضهما بعضا عبر حسابتهما الشخصية بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بخلاف كشف الأولى أن الثانية هي مطربتها المفضلة ودائما ما تستمع لأغانيها.

وقامت إليسا بتهئنة ياسمين صبري بعيد ميلادها في شهر يناير ماضي، وبعدها أعربت ياسمين صبري عن حبها لإليسا وأنها نجمتها المفضلة.





ورغم ذلك إلا أن النجمة المصرية لم تهنئ ملكة الإحساس على أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان".





ويعود سبب تجاهل ياسمين صبري لـ إليسا، هو ظهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طليقة خطيب ياسمين صبري، في الكليب كـ ضيف شرف وهو ما قد يضع ياسمين صبري في موقف محرج إذ هنأت إليسا ولم تذكر هيفاء وهبي.





"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.



