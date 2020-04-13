ياسمين صبري تنتهي من تصوير مسلسل فرصة تانية

انتهت الفنانة ياسمين صبري، من تصوير كافة مشاهد مسلسلها الجديد "فرصة تانية" لتعلن، تواجدها بشكل نهائي داخل السباق الرمضاني المقبل 2020.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو ثانى بطولات ياسمين صبري المطلقة فى الدراما التليفزيونية.
"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.
يذكر أن خاضت ياسمين صبري، رمضان الماضي بإول بطولة مطلقة لها "حكايتي"، وكانت أبرز أعمالها مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب.