شاهد.. لحظة انهيار عمارة مخالفة في عين شمس

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة انتهت اليوم من ازالة العقار رقم ١ شارع سلوى حجازي ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من ٦ طوابق حيث تم إزالة العقار حتى سطح الأرض.





وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه تم تحويل مالك العقار للنيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بازالة كل العقارات المخالفة التى أقامها اصحابها ظنًا بانشغال الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع ازمة فيروس كورونا.





وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الايدي وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية لها.





ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا اموالهم.





وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.