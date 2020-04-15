AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. لحظة انهيار عمارة مخالفة في عين شمس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:29 م
لحظة انهيار عمارة
لحظة انهيار عمارة مخالفة في عين شمس
Advertisements
عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة انتهت اليوم من ازالة العقار رقم ١ شارع سلوى حجازي ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من ٦ طوابق حيث تم إزالة العقار حتى سطح الأرض.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه تم تحويل مالك العقار للنيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بازالة كل العقارات المخالفة التى أقامها اصحابها ظنًا بانشغال الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع ازمة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الايدي وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية لها.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا اموالهم.

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: نتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل حسم.. وإحالة المخالفين للمحاكمات العسكرية ..فيديو وصور

تحويل صاحبه للنيابة عسكرية.. محافظ القاهرة يزيل عقارا مخالفا بجسر السويس..صور

للمرة الثانية بعد ساعات قليلة.. محافظ القاهرة يتفقد إزالات ترعة الطوارئ

محافظ القاهرة: إزالة 8 مبان بدون ترخيص على جانبي محور ترعة الطوارئ

محافظ القاهرة يتابع إزالة عقار مخالف بحدائق القبة.. صور

إزالة 619 حالة تعد على الأراضى الزراعية في الشرقية

ترشيحاتنا

محمد رمضان ينشر صورة برفقة ابنته الكبرى.. شاهد

بـ فرمان من كارتيرون | الزمالك يدرس الاطاحة بـ أوناجم من أجل الصفقة الجديدة

أحمد موسى ينفعل على الهواء: والله ما يستحقون العلاج.. فيديو

رجاء الجداوي ترد على ارتدائها للحجاب في رمضان

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش