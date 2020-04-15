شاهد.. لوك آسر ياسين ونيللي كريم في مسلسل بـ 100 وش

خضع الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير خاصة باللوك الجديد الذي يظهران به من خلال مسلسل "ب100وش" المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ 100 وش" البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020.

روج آسر ياسين، للمسلسل من خلال نشره البرومو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام": وعلق عليه قائلًا :" التريلر الرسمي لمسلسل #بـ١٠٠وش رمضان ٢٠٢٠ #آسر_ياسين #رمضان_2020 انتاج جمال العدل .. تأليف عمرو الدالي | أحمد وائل .. إخراج كاملة أبو ذكري .. مدير تصوير: كريم نادر".

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة كل من النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.