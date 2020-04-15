هل الأهلي من بينها.. محامي النقاز يعلن تلقي اللاعب عروضًا من أندية مصرية

كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا، عن تلقى موكله عروضًا من بعض الأندية المصرية.





وحصل النقاز على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الزمالك مليونا و300 ألف دولار لصالحه.





وقال أنيس بن ميم في تصريحات إذاعية عبر آثير "أون سبورت إف إم": "حمدي النقاز تلقى بعض العروض من أندية بمصر ولكن أتحفظ على ذكر اسم أي ناد، حاليًا لم يتم تقديم أي عرض رسمي، وكرة القدم في العالم متوقفة وصعب تحديد وجهة اللاعب ولكننا سننتظر لنهاية الموسم".





وأضاف: "حمدي النقاز يرحب باللعب في مصر ولديه أصدقاء في نادي الزمالك وعلاقته معهم طيبة للغاية".





كان النقاز قد رحب بالانضمام للأهلي والاحتراف به حال تلقيه عرضًا رسميًا.. طالع التفاصيل





وأكمل محامي النقاز: "تقديم نادي الزمالك للاستئناف أمر طبيعي وقرار الفيفا في النهاية سينصفنا نحن، وتم الحكم بباقي مدة العقد بناءٍ على القوانين الخاصة بالاتحاد الدولي".



