AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل الأهلي من بينها.. محامي النقاز يعلن تلقي اللاعب عروضًا من أندية مصرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:43 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
Advertisements
محمد رشاد
كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا، عن تلقى موكله عروضًا من بعض الأندية المصرية.

وحصل النقاز على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الزمالك مليونا و300 ألف دولار لصالحه.

وقال أنيس بن ميم في تصريحات إذاعية عبر آثير "أون سبورت إف إم": "حمدي النقاز تلقى بعض العروض من أندية بمصر ولكن أتحفظ على ذكر اسم أي ناد، حاليًا لم يتم تقديم أي عرض رسمي، وكرة القدم في العالم متوقفة وصعب تحديد وجهة اللاعب ولكننا سننتظر لنهاية الموسم".

وأضاف: "حمدي النقاز يرحب باللعب في مصر ولديه أصدقاء في نادي الزمالك وعلاقته معهم طيبة للغاية".

كان النقاز قد رحب بالانضمام للأهلي والاحتراف به حال تلقيه عرضًا رسميًا.. طالع التفاصيل

وأكمل محامي النقاز: "تقديم نادي الزمالك للاستئناف أمر طبيعي وقرار الفيفا في النهاية سينصفنا نحن، وتم الحكم بباقي مدة العقد بناءٍ على القوانين الخاصة بالاتحاد الدولي".

وأتم: "الاتحاد الدولي استجاب لطلباتنا 100% وأعطانا حقوقنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نجم الزمالك الهارب ينتقل لدوري ليتوانيا

حرمان من التعاقد لـ 3 فترات وغرامة كبيرة .. تفاصيل حكم الفيفا ضد الزمالك

أخبار الزمالك.. انتصار النقاز وتغريم القلعة البيضاء مليونا و250 ألف دولار وأمير عزمي: شيكابالا اتظلم

محامى حمدى النقاز يكشف كواليس قرار الفيفا ضد الزمالك

محامي النقاز يرد على الزمالك: المستندات موجودة .. صور

محامي النقاز: الزمالك «سوابق» في الفيفا.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة تشعل التيك توك بسبب تقليدها لـ عبلة كامل

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

عمرو سعد يشكر والدته بعد استقبال مقابر أسرته لضحايا كورونا من الأطقم الطبية

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

ماذا حدث فى تبوك..السعودية تعلن تفاصيل حادث إطلاق النار ومقتل أحد المطلوبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش