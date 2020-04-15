أموال المرشد تكفي .. وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على تعطيل اقتراض إيران من صندوق النقد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تعمل على تعطيل حصول إيران على قرض من صندوق النقد الدولي، ذاكرًا ان أمريكا سبق ومدت يد العون لإيران ورفض نظامها الحاكم ذلك، معتبرًا أن محاولات الاقتراض ليست لأجل مواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "بومبيو" أن النظام الإيراني لديه ما يكفيه من المال لمكافحة فيروس كورونا، حيث إن لدى المرشد علي خامنئي احتياطات بمليارات الدولارات، مؤكدا معارضته لمنح صندوق النقد الدولي قرضا لطهران بقيمة 5 مليارات دولار.





وأشار إلى أن بلاده عرضت مساعدات إنسانية حقيقية للشعب، وإنما الأموال المرسلة إلى إيران سيتم إنفاقها على أهداف فاسدة على حد تعبيره.





وألمح إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على منع الصندوق من تقديم قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار إلى إيران للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.





وأكد أن الأموال ستذهب لدعم الإرهاب وليس لمعالجة المصابين بالفيروس القاتل.