بكل لغات العالم.. طلاب ألسن عين شمس يوجهون رسالة للتوعية من كورونا

دشنت كلية الألسن جامعة عين شمس، مبادرة لتوعية العالم من خطر فيروس كورونا بجميع لغات العالم، للبقاء في المنزل والإلتزام بالتعليمات الطبية للتصدى لجائحة كورونا.





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.





شارك في المبادرة عدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب وتم تقديم فيديو بمختلف لغات العالم للتوعية ضد فيروس كورونا، بالألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والروسية، والسواحيلية، ومترجم للغة العربية.





وتضمن الفيديو التنبيه بضرورة الالتزام بالارشادات والبقاء فى المنزل مع تقديم العديد من النصائح للتعامل مع الفيروس.