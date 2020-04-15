جامعة السويس تهدى وسائل ومستلزمات وقاية صحية لنقابة الأطباء

استقبل الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، وفدا من نقابة الأطباء بالسويس، اليوم الأربعاء، في مقر مكتبه بمبنى الجامعة بمدينة السلام بحى فيصل، لإهدائهم وسائل وقاية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا.
ضم الوفد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة فى السويس والدكتور محمد طنطاوي مدير هيئة الإسعاف بالسويس.
قام رئيس الجامعة بإهداء الوفد كمية من منتجات الجامعة من الأقنعة الطبية وأغطية الرأس والجوانات الطبية للمؤسستين، إيمانا بالدور المجتمعي للجامعة لسد العجز في هذه المتطلبات لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وأكد الدكتور سيد الشرقاوى، أن الجامعة حريصة على ضرورة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لمجابهة هذا الوباء فى اطار المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء المدينة الباسلة.