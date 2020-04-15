AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خريطة برامجية جديدة لقناة الأهلي 15 يوليو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عقد  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجتماعًا  اليوم مع كل من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف التي حصلت مؤخرا علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد خلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة لايف كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة بأستقلالية كاملة وفقًا لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة . وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور. 

وتم الاتفاق أيضًا علي ان تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في ١٥ يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.. أيضا جاء في الاجتماع أن هناك جلسة يعقدها مجلس أمناء القناة كل ثلاثة شهور لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي .

 يذكر ان شركة لايف حصلت علي حقوق إدارة القناة بدلًا من شركة بريزينتيشن التي اسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ إنطلاقها عام ٢٠٠٨ وحتي منتصف ٢٠١٦ .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل

حمادة هلال يثير الجدل في أغرب ظهور له.. شاهد

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

تقرير: نتنياهو رفض إمداد بريطانيا بأجهزة التنفس الصناعي وجونسون يصارع الموت

بعد انضمام فتحي لـ بيراميدز.. رجب بكار يغازل النادي الأهلي.. تفاصيل

أخبار الرياضة| عواد يحرج أحمد ناجي.. الزمالك يطعن ضد النقاز.. الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج هادئ.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بفستان بسيط .. نسرين طافش تبرز جمال أنوثتها على إنستجرام

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة