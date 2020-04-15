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بين الناس

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تواصل أعمال إصلاح كسر خط ١٠٠٠ مم فى الوراق.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:39 م
شركة المياة والصرف
شركة المياة والصرف
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مريم عزت
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن استمرار أعمال الاصلاح لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم، الخارج من توسعات محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية بمنطقة الخلايفه بالوراق، نظرا لتعديات البناء بالقرب من الخط، وكمية المياه التى نتجت عن الكسر مما استلزم دفع الشركة بعدد ٣٠ سيارة شفط وسيارة سيول لشفط كميات المياه، ما تسبب فى تأخر الإصلاح.

وأوضحت الشركة أنها تكثف الأعمال لإنهاء الإصلاح فى اسرع وقت.

 وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.
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